Новоприозерское шоссе стоит в 10-километровой пробке

Всему виной две аварии и дачники.

На Новоприозерском шоссе под Петербургом сегодня, 15 сентября, собралась 10-километровая пробка. Об этом известно из сервиса "Яндекс.Карты".

Так, автомобили стоят в южном направлении от Токсовского шоссе до развязки с КАД.

Причиной затора могли стать две аварии, случившиеся на полосе встречного движения и массово возвращающиеся с дач автомобилисты. Кроме того, водители жалуются и обвиняют неудобный съезд от ТЦ "Мега Парнас".

Ранее Piter.TV рассказывал о пробках в центре Петербурга из-за легкоатлетического пробега.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"