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EvaRaskol
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Петербург встал в пробках из-за легкоатлетического пробега

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Центр города практически парализован.

Сегодня, 15 сентября, в Петербурге проходит легкоатлетический пробег, посвященный памяти корреспондента газеты "Вечерний Петербург" Валентина Семенова. Из-за перекрытия дорог город стоит в пробках.

Движение поэтапно прекращалось по ходу движения участников Пробега. С 09:35 до 11:50 по Московскому проспекту в направлении от площади Победы до набережной реки Фонтанки. С 10:00 до 11:50 по нечетной стороне набережной реки Фонтанки от Московского проспекта до Невского проспекта. С 10:15 до 12:00 по Невскому проспекту в направлении от набережной реки Фонтанки к Дворцовой площади.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 12:00 центр города стоит в серьезных пробках.

Водители в комментариях возмущаются: "Для пешеходов тротуары и парки, велодорожки налепили, мало?"

Ранее на Piter.TV: на проспекте Ветеранов прорвало трубу с холодной водой.

Фото: "Яндекс.Карты", видео: Piter.TV

Теги: ограничение движения, пробег, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 12:56

 Раздолбаю велосипедисту обязательно нужно было в левый ряд на Московском проспекте лезть?

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:22

прально. Наливай.

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Аноним
Сегодня 12:48

когда этот ***** кончится?будто стадионов,и пешеходных дорожек нет.бегают по шоссе,по проспектам,а весь город должен в пробках стоять на радость городскому начальству.

 

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