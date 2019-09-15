Петербург встал в пробках из-за легкоатлетического пробега

Сегодня, 15 сентября, в Петербурге проходит легкоатлетический пробег, посвященный памяти корреспондента газеты "Вечерний Петербург" Валентина Семенова. Из-за перекрытия дорог город стоит в пробках.
Движение поэтапно прекращалось по ходу движения участников Пробега. С 09:35 до 11:50 по Московскому проспекту в направлении от площади Победы до набережной реки Фонтанки. С 10:00 до 11:50 по нечетной стороне набережной реки Фонтанки от Московского проспекта до Невского проспекта. С 10:15 до 12:00 по Невскому проспекту в направлении от набережной реки Фонтанки к Дворцовой площади.
По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 12:00 центр города стоит в серьезных пробках.
Водители в комментариях возмущаются: "Для пешеходов тротуары и парки, велодорожки налепили, мало?"
Ранее на Piter.TV: на проспекте Ветеранов прорвало трубу с холодной водой.
Фото: "Яндекс.Карты", видео: Piter.TV
Обсуждение ( 2 )
Раздолбаю велосипедисту обязательно нужно было в левый ряд на Московском проспекте лезть?
прально. Наливай.
когда этот ***** кончится?будто стадионов,и пешеходных дорожек нет.бегают по шоссе,по проспектам,а весь город должен в пробках стоять на радость городскому начальству.