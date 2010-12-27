На проспекте Ветеранов прорвало трубу с холодной водой

Дорогу во дворе залило воды.

На проспекте Ветеранов утром 15 сентября прорвало трубу холодного водоснабжения, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Так, авария на трубопроводе произошла во дворе дома № 71к3 по проспекту Ветеранов. На фотографиях с места происшествия видно, что вода залила дороги, припаркованные автомобили стоят по колеса в лужах.

По предварительной информации, несколько домой на время оказались без холодного водоснабжения.

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Фото: vk.com/spb_today