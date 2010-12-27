  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Ветеранов прорвало трубу с холодной водой
Сегодня, 10:45
18
EvaRaskol

На проспекте Ветеранов прорвало трубу с холодной водой

0 0

Дорогу во дворе залило воды.

На проспекте Ветеранов утром 15 сентября прорвало трубу холодного водоснабжения, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Так, авария на трубопроводе произошла во дворе дома № 71к3 по проспекту Ветеранов. На фотографиях с места происшествия видно, что вода залила дороги, припаркованные автомобили стоят по колеса в лужах.

По предварительной информации, несколько домой на время оказались без холодного водоснабжения.

Ранее на Piter.TV: в Колпино в квартире выгорела комната.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии