В Колпино в квартире выгорела комната

С пожаром справились за полчаса.

В Колпинском районе 14 сентября в квартире произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 21:44. На Октябрьской улице в доме № 69 выгорела комната площадью 20 кв.метров в однокомнатной квартире.

В 22:13 пожар ликвидирован. На месте работали две единицы техники и девять человек личного состава.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы сообщили о перестрелке в районе парка "Сосновка".

Фото: Pixabay