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В Колпино в квартире выгорела комната
Сегодня, 9:55
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EvaRaskol

В Колпино в квартире выгорела комната

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С пожаром справились за полчаса.

В Колпинском районе 14 сентября в квартире произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 21:44. На Октябрьской улице в доме № 69 выгорела комната площадью 20 кв.метров в однокомнатной квартире. 

В 22:13 пожар ликвидирован. На месте работали две единицы техники и девять человек личного состава.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы сообщили о перестрелке в районе парка "Сосновка".

Фото: Pixabay

Теги: колпино, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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