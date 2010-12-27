В Колпино в квартире выгорела комната

В Колпинском районе 14 сентября в квартире произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 21:44. На Октябрьской улице в доме № 69 выгорела комната площадью 20 кв.метров в однокомнатной квартире.
В 22:13 пожар ликвидирован. На месте работали две единицы техники и девять человек личного состава.
Сведения о пострадавших уточняются.
Ранее на Piter.TV: петербуржцы сообщили о перестрелке в районе парка "Сосновка".
Фото: Pixabay
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