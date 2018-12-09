Петербуржцы сообщили о перестрелке в районе парка "Сосновка"

В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователи рассказали, что в ночь на 15 сентября в Выборгском районе города были слышны выстрелы.
Очевидцы сообщили о выстрелах из пистолета со стороны Техорецкого и Светлановского проспектов в районе парка "Сосновка". По их словам, за ними последовали выстрелы из автоматического оружия и перестрелка.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции, а также замечены три машины скорой помощи.
По факту происшествия ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Видео: vk.com/spb_today
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