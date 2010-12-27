В Колпино дерево упало на припаркованные во дворе машины

Дерево заблокировало выезд из двора для других машин.

Из-за сильного ветра в Колпино дерево упало на припаркованные автомобили. Об инциденте 14 сентября рассказали очевидцы из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Машины стояли во дворе на Пролетарской улице, 131. По словам свидетелей, другим автомобилям было не выехать, так как выезд оказался перекрыт. Также в парадную было не попасть жильцам дома.

На место прибыли сотрудники МЧС и представитель правоохранительных органов.

В воскресенье, 15 сентября, в Петербурге также будет бушевать ветер.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"