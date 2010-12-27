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В Колпино дерево упало на припаркованные во дворе машины
Сегодня, 17:18
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nadezhda_sib

В Колпино дерево упало на припаркованные во дворе машины

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Дерево заблокировало выезд из двора для других машин.

Из-за сильного ветра в Колпино дерево упало на припаркованные автомобили. Об инциденте 14 сентября рассказали очевидцы из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Машины стояли во дворе на Пролетарской улице, 131. По словам свидетелей, другим автомобилям было не выехать, так как выезд оказался перекрыт. Также в парадную было не попасть жильцам дома. 

На место прибыли сотрудники МЧС и представитель правоохранительных органов. 

В воскресенье, 15 сентября, в Петербурге также будет бушевать ветер

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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