Петербург встретит воскресенье порывистым ветром

В ГУ МЧС по Санкт-Петербурге опубликовали штормовое предупреждение на 15 сентября. Днем в воскресенье в городе ожидается усиление ветра местами до 15-17 метров в секунду.
Ночью ветер примет западное и юго-западное направление со скоростью 5-10 м/с. Днем он изменится на юго-западный и южный и усилится до 7-12 метров в секунду.
Дождь в городе ожидается в течение ночи и дня, от кратковременного до сильного. Ночью температура воздуха составит 7-9 градусов тепла, а затем потеплеет до +12-14 градусов.
Атмосферное давление ночью будет мало меняться, а утром и днем понижаться.
Ранее "Водоканал" рассказал, что питьевой воде в Петербурге ничего не угрожает.
Фото: Pixabay
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