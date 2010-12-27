Петербург встретит воскресенье порывистым ветром

В МЧС предупредили, что неделя в городе завершится усилением ветра.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербурге опубликовали штормовое предупреждение на 15 сентября. Днем в воскресенье в городе ожидается усиление ветра местами до 15-17 метров в секунду.

Ночью ветер примет западное и юго-западное направление со скоростью 5-10 м/с. Днем он изменится на юго-западный и южный и усилится до 7-12 метров в секунду.

Дождь в городе ожидается в течение ночи и дня, от кратковременного до сильного. Ночью температура воздуха составит 7-9 градусов тепла, а затем потеплеет до +12-14 градусов.

Атмосферное давление ночью будет мало меняться, а утром и днем понижаться.

Ранее "Водоканал" рассказал, что питьевой воде в Петербурге ничего не угрожает.

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