"Водоканал" рассказал, что питьевой воде в Петербурге ничего не угрожает

На предприятии раскрыли секреты очистки воды в Северной столице.

Поводом к заявлению стала появившаяся информация о несостоявшемся отравлении городской питьевой воды спорами сибирской язвы. Специалисты предприятия напомнили, что система безопасности водоснабжения в Петербурге исключает возможность попадания опасных веществ в воду.

На "Водоканале" действует двухступенчатая технология обеззараживания питьевой воды, которая включает в себя использование безопасного реагента и ультрафиолетовую обработку воды. Водозаборы расположены на глубине Невы, что защищает от негативного влияния на реку.

"Нева – очень полноводная река: расход воды в ней составляет в среднем 2500 кубометров в секунду. Это значит, что если вредные вещества и попадают в Неву, то они моментально "размываются" и их концентрация резко снижается", - рассказал главный специалист по взаимодействию со СМИ ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Илья Климентьев.

Кроме того, стало известно, что взятая из Невы вода еще тестируется на речных раках. Система биомониторинга основана на изменении показателей датчиков, установленных у их сердца. При попадании в воду вредных веществ сердце у членистоногих начинает биться чаще. В настоящее время система биомониторинга работает в штатном режиме. Угрозы водоснабжению Петербурга нет.

Фото: vodokanal.spb.ru