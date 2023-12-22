Новогодние украшения в Петербурге не будут снимать до 14 января

В городе на Неве есть много возможностей для зимнего отдыха и создания праздничного настроения. Жителям и гостям доступны 228 катков и 71 лыжная трасса.

Новогодние украшения снимут в Петербурге после 14 января. В городе начнется подготовка к торжествам в честь 80-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Градоначальник отметил, что тот, кто не успел рассмотреть новогодний Петербург, еще имеет возможность оценить красоту праздничного убранства. У жителей есть целая неделя на прогулку по праздничному городу.

Кроме того, глава Северной столицы отметил, что в городе на Неве достаточно вариантов для зимнего досуга и создания праздничного настроения. Для жителей и гостей Петербурга открыты 228 катков и 71 лыжная трасса. Туристам даже рассказали о самых любимых местах горожан.

Глава города добавил, что в рамках традиционных благотворительных акций "Елка желаний" и "Дерево желаний" были осуществлены новогодние желания не только маленьких петербуржцев, но и детей из Мариуполя.

Ранее на Piter.tv появилась подборка новогодних фильмов.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга