Нового канцлера Германии назначат до 12 декабря

Он будет избран на неделе после дня святителя Николауса.

Нового канцлера ФРГ назначат до 12 декабря. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Его слова приводит "РИА Новости".

Клингбайль уточнил, что новый канцлер будет избран на неделе после дня святителя Николауса. Речь идет о периоде с 6 по 12 декабря. Генсек социал-демократов рассчитывает на то, что после избрания новое правительство ФРГ сразу сможет начать работу.

Действительно, перед правительством стоят многочисленные вызовы, и их не стало меньше в последние дни. Ларс Клингбайль, генеральный секретарь СДПГ

Ожидается, что новым канцлером Германии станет лидер СДПГ Олаф Шольц, чья партия победила в сентябре на выборах.

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Видео: YouTube / phoenix