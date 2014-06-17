Лукашенко раскрыл детали разговора с Меркель

В Минске рассказали о договоренностях с немецкой стороной.

Белорусский политик Александр Лукашенко раскрыл детали телефонного разговора с временно исполняющей обязанности немецкого канцлера Ангелой Меркель. В Telegram-канале "Пул первого" журналисты опубликовали отрывок из правительственного заседания в Минске. Чиновники обсудили обстановку на государственной границе с Евросоюзом. Основным вопросом стала проблема беженцев из Ближнего Востока. Минск внес коллегам предложения "по развязке ситуации".

Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна — ни Европейскому союзу, ни Белоруссии. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Конкретные инициативу Белоруссии оглашены не были.

Эксперты оценили возможность Белоруссии договориться с ЕС.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого