Эксперты оценили возможность Белоруссии договориться с ЕС

Эксперты считают, что кризис на белорусско-польской границе может быть на руку Белоруссии.

Главы МИД ЕС не смогли договориться о новых санкциях в отношении Белоруссии. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что целью "рукотворного кризиса" (очереди на белорусско-польской границе) является срыв новых санкций в отношении Республики и возвращение сторон к диалогу. При этом пока план удался лишь отчасти: санкции отсрочены, но за стол переговоров с Александром Лукашенко европейцы не собираются садиться.

В Евросоюзе повлияли на мировых авиаперевозчиков и снизили миграционные потоки, однако что делать с беженцами на границе — пока неясно.

Таким образом, стороны находятся в клинче, однако вечно это длиться не может – зимние холода скоро заставят застрявших в поле мигрантов из южных стран форсировать свои усилия по преодолению границы. считают эксперты.

Если ситуация приведет к чьей-то смерти, то это неминуемо принесет репутационные потери обеим сторонам. Это означает, что все-таки нужно договариваться.

Фото: официальный сайт Александра Лукашенко