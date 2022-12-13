Прокуратура Петербурга требует возбудить новое дело против сотрудников коррекционной школы за травлю детей-инвалидов

Материалы проверки были направлены в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником или другим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним".

Прокуратура Василеостровского района Петербурга потребовала возбудить ещё одно дело в отношении сотрудников коррекционной школы № 4 по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в рамках образовательной организации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что проверку в школе начали после обращения родителей с жалобами на педагогов, которые регулярно издевались над детьми-инвалидами. По данным прокуратуры, учреждение не в полной мере исполняло требования закона об охране жизни и здоровья воспитанников и об образовании. Директору школы было внесено прокурорское представление.

Материалы проверки были направлены в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником или другим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним". Родители пострадавших требуют защиты своих детей: в частности, были поданы заявления с требованием взыскать с виновных лиц компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прокуратура добивается признания живым инвалида, ошибочно зачисленного в умершие.

Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга