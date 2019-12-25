Ново-Адмиралтейский остров превратят в современный ЖК с причалами для яхт

Жители Петербурга увидят новые дома на острове с видами на Неву и Мойку.

На Ново-Адмиралтейском острове в историческом центре Петербурга началась подготовка к масштабной жилой застройке. Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал распоряжение о разработке проекта планировки территории (ППТ), включающего строительство многоэтажного жилого комплекса и социальной инфраструктуры.

Документы предусматривают возведение школы, детского сада, поликлиники и культурно-досугового центра. Особое внимание уделено причалам для маломерных судов, что позволит будущим жителям использовать водные маршруты и подчеркнет уникальное расположение острова между Невой, Ново-Адмиралтейским каналом и рекой Мойкой.

Также проект включает формирование магистральной улицы общегородского значения — Ново-Адмиралтейского моста. Подготовка документов будет вестись в два этапа с февраля по август 2026 года, а распоряжение действует до 26 ноября 2026 года.

Реализация проекта продолжает освоение северо-западной части Адмиралтейского района, где в последние годы анонсировано несколько премиальных жилых комплексов. Ранее КГА сообщал о планах застройки территории вблизи Адмиралтейских верфей с образовательными учреждениями и новой станцией метро "Площадь Репина-2". В пешей доступности от Мариинского театра и Юсуповского дворца планируется строительство жилого дома на улице Лабутина.

Фото: Pxhere