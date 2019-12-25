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Новыми участниками шоу "Маска" стали Крокодил Гена и Мишка
Сегодня, 12:07
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Alena_Zinovieva

Новыми участниками шоу "Маска" стали Крокодил Гена и Мишка

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Специальные гости программы раскроют свои личности сразу после выступления.

Во втором полуфинале второго сезона шоу "Маска" на НТВ зрителей ждет сюрприз. На сцену вместе с участниками проекта выйдут два специальных гостя – Крокодил Гена и Мишка. Однако они, в отличие от постоянных героев шоу, раскроют свои личности сразу после выступления.

Участникам "Маски" необходимо сделать так, чтобы их никто не узнал. За разглашение тайны им грозит крупный штраф – около 10 млн рублей. Поэтому даже сами участники не знают, кто скрывается под какой маской.

Второй сезон шоу стартовал на НТВ 14 февраля. В нем принимали участие 14 конкурсантов в костюмах: Ананаса, Банана, Белого Орла, Единорога, Зайца, Змеи, Крокодила, Ламы, Неваляшки, Носорога, Пингвина, Розовой Пантеры, Солнца и Черной Пантеры.

Ранее певец Кирилл Туриченко в образе Носорога со слезами покинул "Маску" на НТВ.

Фото: пресс-служба НТВ

Теги: нтв, шоу маска
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

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