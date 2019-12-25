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Новым замначальника петербургского метро стал Дмитрий Бурин
Сегодня, 14:25
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Alena_Zinovieva

Новым замначальника петербургского метро стал Дмитрий Бурин

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Он сменил Аркадия Фурса, который проработал в подземке 40 лет и ушел на пенсию.

Во вторник, 1 сентября, стало известно имя нового заместителя начальника петербургского метрополитена. Аркадия Фурса на этой должности сменил Дмитрий Бурин. Об этом "Невским Новостям" сообщили в городской подземке.

Фурса проработал в подземке 40 лет и теперь уходит на заслуженный отдых. Его должность занял Дмитрий Бурин, который несколько лет возглавлял службу тоннельных сооружений.

В начале августа стало известно, что новым начальником метрополитена Северной столицы стал Евгений Козин. Более 20 лет подземку возглавлял Владимир Гарюгин.

Фото: pixabay.com

Теги: дмитрий бурин, метро петербурга, подземка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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