Предприятия, вернувшиеся к работе, должны измерять температуру сотрудникам и клиентам, а также обеспечить их масками, перчатками и антисептиком.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что метрополитен Петербурга официально начал работать с новым начальником. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Новым начальником метрополитена Северной столице стал Евгений Козин. С новой должностью его поздравили председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Я уверен, что многолетний опыт работы в петербургской подземке поможет Евгению Германовичу твердо исполнять обязанности начальника Максим Соколов.

Козин поблагодарил руководство города за оказанное доверие.

Ранее мы сообщали о том, что строительство 6 линии метро Петербурга приостановлено из-за нарушений.

Фото:пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга