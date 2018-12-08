В среду, 5 августа, стало известно о том, что метрополитен Петербурга официально начал работать с новым начальником. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.
Новым начальником метрополитена Северной столице стал Евгений Козин. С новой должностью его поздравили председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.
Я уверен, что многолетний опыт работы в петербургской подземке поможет Евгению Германовичу твердо исполнять обязанности начальника
Максим Соколов.
Козин поблагодарил руководство города за оказанное доверие.
Ранее мы сообщали о том, что строительство 6 линии метро Петербурга приостановлено из-за нарушений.
Фото:пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга
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