Строительство 6 линии метро Петербурга приостановлено из-за нарушений

Деятельность на объекте приостановили на 90 суток.

Строительство Красносельско-Калининской линии (коричневая ветка) петербургского метрополитена приостановлено по соображениям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Специалисты провели внеплановую проверку и увидели грубые нарушения безопасности в шахте. Такие условия создают угрозу жизни и здоровья людей. Нарушения были выявлены в организации вентиляции шахты, оборудовании водоотлива, а также в части требований к откаточным путям.

В отношении "Метростроя" составили протокол, деятельность на объекте приостановили на 90 суток.

Шестая (коричневая) линия петербургского метрополитена соединит через центр юго-западную и северо-восточную части города.

В метро Петербурга снова перестали пускать без масок.

Фото: Piter.TV