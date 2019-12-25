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Замначальника петербургского метрополитена Фурса покинул свой пост
Сегодня, 13:42
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nastya960

Замначальника петербургского метрополитена Фурса покинул свой пост

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Аркадий Фурса курировал капитальное строительство.

Петербургский метрополитен покинул один из руководителей – Аркадий Фурса, который являлся заместителем начальника подземки. Он вышел на пенсию. В ГУП "Петербургский метрополитен" подтвердили эту отставку.

Пост начальника петербургского метрополитена 3 августа покинул Владимир Гарюгин, который являлся руководителем 30 лет. Исполняющий обязанности главы на данный момент – Евгений Козин. Сейчас он проходит испытательный срок (3 месяца).

Аркадий Фурса курировал капитальное строительство. Также он является заслуженным строителем России.

Евгений Шляхто и Владимир Гарюгин – что известно о новых почетных гражданах Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: метро, пенсия, фурса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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