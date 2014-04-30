Новым премьером Франции стал министр вооруженных сил Себастьен Лекорню

Себастьян Лекорню перешел на новую должность.

Себастьен Лекорню назначен президентом Эмманюэлем Макроном новым премьер-министром республики после отставки национального правительства Франсуа Байру. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Елисейского дворца. Известно, что Себастьян Лекорню является членом партии "Ренессанс", основанной главой государства в период его президентской кампании 2017 года. Политик перешел туда из правоцентристского движения "Республиканцы". Ранее занимал различные должности в правительстве страны, начиная с 2017 года. В 2020 году его назначили министром заморских территорий. С мая 2022 года по настоящее время он находился в должности министра Вооруженных сил Франции.

Президент республики назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром. Он поручил ему провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте, с целью принятия бюджета страны и достижения соглашений, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы. сообщение администрации президента

Известно, что после консультаций с лидерами политических партий Себастьян Лекорню представит на одобрение главы государства собственный список из будущих министров. В Елисейском дворце объяснили, что действия премьер-министра должны быть направлены на "защиту независимости и могущества" Франции, "служение французскому народу и обеспечение политической и институциональной стабильности для единства страны".

Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия кабмину Франсуа Байру: мнение экспертов.

Фото: YouTube / LEGEND