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Франция продолжит предоставлять разведданные Украине

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Себастьян Лекорню напомнил о принципе суверенности, которого придерживаются власти Франции в принятии решений по поддержке Украины.

Елисейский дворец в Париже продолжит оказывать разведывательную поддержку украинским властям, несмотря на паузу в передачи со стороны Вашингтона разведыввтельных данных киевскому режиму. Соответствующее заявление сделал французский министр по обороне Себастьян Лекорню, выступая в эфире местной радиостанции Franceinfo. Таким образом чиновник заметил, что говорит о суверенности разведывательного ведомства европейского государства.

Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам.

Себастьян Лекорню, глава Минобороны Франции

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Фото и видео: YouTube / France Inter

Теги: разведка, себастьян лекорню, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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