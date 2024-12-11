Франция продолжит предоставлять разведданные Украине

Елисейский дворец в Париже продолжит оказывать разведывательную поддержку украинским властям, несмотря на паузу в передачи со стороны Вашингтона разведыввтельных данных киевскому режиму. Соответствующее заявление сделал французский министр по обороне Себастьян Лекорню, выступая в эфире местной радиостанции Franceinfo. Таким образом чиновник заметил, что говорит о суверенности разведывательного ведомства европейского государства.

Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам.

Себастьян Лекорню, глава Минобороны Франции