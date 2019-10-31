Новым партнером Высоцкой в "Сценах супружеской жизни" станет Куценко

Актер заменит Александра Домогарова, который со скандалом ушел из МХАТа.

Новым партнером Юлии Высоцкой в обновленной версии спектакля Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" станет Гоша Куценко. Об этом сообщила пресс-служба МХАТ имени Горького.

В первой версии партнером Высоцкой был Александр Домогаров. В марте текущего года актер со скандалом ушел из МХАТа.

Постановка Андрея Кончаловского переосмысляет одноименный киносценарий Ингмара Бергмана. Действие картины разворачивается в 1990-х гг. в СССР. Проблемы того времени, изменение ценностей, разрушение судеб и семей будут актуальны и сегодня.

По словам Гоши Куценко, играя в этом спектакле, он вспоминает о "странном периоде" в жизни.

"О своей жизни, о родителях, о том, как все это было, — перестройка. […] Мы все помним перестройку, время было непростое. Об этом нужно говорить", - отметил актер.

Обновленную версию спектакля "Сцены из супружеской жизни" можно будет посмотреть на Большой сцене МХАТ 2 октября.

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Фото: mxat.ru