Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

Артист заявил, что стал "заложником некрасивой ситуации".

Еще две недели назад Александр Домогаров вместе с Юлией Высоцкой с аншлагом отыграли спектакль Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" на сцене МХАТа имени Горького. Однако сегодня стало известно, что актер не переступит порог театра, пока руководство заведения перед ним не извинится. "Нет, лгу. Даже если извинятся – мое решение останется прежним", - цитирует "СтарХит" слова Домогарова.

Напомним, что больше 25 лет актер служит в Театре имени Моссовета, на сцену МХАТа он выходит в качестве приглашенного артиста. Домогаров признался, что всякое сотрудничество с этим культурным учреждением стало очень сложным еще с начала года. А сейчас он и вовсе разорвал все отношения с верхом власти МХАТа, а также с финансовым директором. Известный актер заявил, что стал "заложником некрасивой ситуации", какой именно, он пояснять не стал.

"Вы больше не увидите спектакль с моим участием на сцене этого лже-театра", - подчеркнул Домогаров.

В свою очередь в пресс-службе МХАТа заявили, что с их стороны никакого конфликта нет. О том, что артист прекращает с ними сотрудничать, они слышат впервые. Спектакли с его участием стоят в афише, ни о каких изменениях в графике они не знают.

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Видео: YouTube / Вячеслав Михайлов, amarillis7777, Александр Домогаров Live