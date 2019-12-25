Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Всего Фонд кино выделил на картину 100 млн рублей.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального назвал размер гонораров, которые получили главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее муж Тигран Кеосаян и их родственники за фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Оказалось, что за производство фильма они получили чуть меньше половины из тех денег, которые выделил Фонд кино. В частности, размер их гонораров составил 46 млн рублей. Тем временем Фонд выделил на картину 100 млн рублей. Об этом пишет "Дождь".

Как стало известно ФБК, деньги были перечислены Фондом кино в ноябре 2018 года и поступили на счет ООО "Студия 8 рядов", которую возглавляет брат Кеосаяна Давид. Симоньян получила за сценарий фильма 9 млн рублей, режиссер Тигран Кеосаян – 13,8 млн рублей. Вторым режиссером является дочь Кеосаяна, заработавшая более 4 млн рублей. Давид Кеосаян получил 8 млн рублей. Ассистенты продюсера, среди которых его сын Эдмунд с женой Юноной Глотовой, заработали на этом 3,7 млн и 6,1 млн рублей соответственно.

Отметим, что фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" вызвал много критики среди зрителей и получил на портале "Кинопоиск.ру" рейтинг 2,7.

Действие разворачивается в жаркое лето в Керчи, во времена, когда строится Крымский мост. У молодого и дерзкого строителя Димы есть хобби: из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и именно ее завоевать. В этот раз случилось бы так же, если бы не московский пиарщик, который привез на стройку телевизионщиков из Америки. Именно он – роскошный карьерист на белом кабриолете – покорит сердце Вари. Или нет? Пока два соперника наперегонки очаровывают ее, горячий кавказец Берик пытается воплотить в жизнь свою мечту — жениться на американке и уехать в Голливуд.

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Видео: YouTube / Central Partnership