На СТС выходит скетчком "Миша портит все"

Главную роль в нем исполнит Михаил Галустян.

На российские экраны выходит научно-развлекательный скетчком "Миша портит все". Премьера сериала с Михаилом Галустяном в главной роли состоится 13 апреля на телеканале СТС.

Ключевым героем станет приставучий гений Миша. Он спасет среднестатистическую семью Горшковых от "разводов" маркетологов, стереотипов и навязанных традиций. На протяжении 13 серии Галустян будет примерять на себя десятки образов – от Антонио Бандераса и Джима Керри до почтальона Печкина и Анатолия Кашпировского.

Сюжет российского скетчкома основан на британском сериале "Адам портит все". Главную роль в нем исполнил популярный комик, актер и ведущий Адам Коновер. При этом у российской версии есть отличия. По словам креативного продюсера Тимура Акавова, в оригинальной версии герой всегда в одном и том же образе ботаника. Персонаж Михаила Галустяна всегда разный.

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Фото: Instagram / tv_ctc