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В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

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Первая серия выйдет 23 марта.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, каким будет документальный фильм "Путин: История русского шпиона". Об этом сообщает The Guardian.

Сериал выйдет на британском канале Channel 4. Известно, что в первой серии зрителям расскажут о том, как Путин "вырвался из бедности, начав работать в КГБ". Также в киноленте покажут интервью с Татьяной Юмашевой, а также с Мариной Литвиненко, супругой бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Планируется, что зрители увидят три серии.

Первая серия выйдет 23 марта.

Ранее мы сообщали о том, что "Волк с Уолл-стрит" возглавил рейтинг фильмов с большим количеством ругательств.

Видео:FRANCE 24 English/YouTube

Теги: кино, культура, путин
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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Аноним
Сегодня 22:07

Лучше британцам лечить свой больной мозг, за своими шпиками следите 8

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Аноним
Сегодня 22:01

Ну что интересно, когда пройдет премьера в России?)

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