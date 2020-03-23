В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, каким будет документальный фильм "Путин: История русского шпиона". Об этом сообщает The Guardian.
Сериал выйдет на британском канале Channel 4. Известно, что в первой серии зрителям расскажут о том, как Путин "вырвался из бедности, начав работать в КГБ". Также в киноленте покажут интервью с Татьяной Юмашевой, а также с Мариной Литвиненко, супругой бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Планируется, что зрители увидят три серии.
Первая серия выйдет 23 марта.
Ранее мы сообщали о том, что "Волк с Уолл-стрит" возглавил рейтинг фильмов с большим количеством ругательств.
Видео:FRANCE 24 English/YouTube
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