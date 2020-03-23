В киноленте насчитали 715 ругательств.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что "Волк с Уолл-стрит" возглавил рейтинг фильмов с большим количеством ругательств. Об этом сообщает Buzz Bingo.

Как оказалось, в киноленте 2013 года насчитали 715 ругательств. Второе место в этом рейтинге занял фильм "Неограненные драгоценности" братьев Сэфди с Адамом Сэндлером. там главные герои используют нецензурную лексику 646 раз. На третьей строчке с 606 ругательствами оказался фильм "Казино" .

В рейтинг также попали "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" и кинолента "Ярость".

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Видео:Paramount Pictures, A24 , Movieclips/YouTube