На ТНТ стартует показ сериала "Колл-центр"

Некие Мама и Папа закладывают бомбу в одном из офисов в центре Москвы.

В понедельник, 23 марта, на канале ТНТ и платформе Premier стартует показ одного из самых ожидаемых российских сериалов года "Колл-центр".

Действие разворачивается в одной из высоток в Москве. Здесь на 12 этаже находится офис колл-центра "Интернет-магазин для взрослых". Однажды утром 12 сотрудников узнают, что в помещении заложена бомба. Голоса неизвестных, представившихся Мамой и Папой, угрожают взорвать всех в любой момент. Пока тикает бомба, людям предстоит испытать на себе абсолютную власть садистов и узнать друг о друге такое, о чем они даже не догадывались.

В сериале снялись Павел Табаков, Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова и другие. "Колл-центр" состоит из 8 эпизодов.

Ранее мы писали, что съемки спецвыпуска сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса.

Видео: YouTube / PÖFF