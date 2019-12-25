Новым аудитором петербургской КСП выбрали судью Егора Бушева

Кандидата поддержали 38 депутатов.

Новым аудитором Контрольно-счетной палаты Петербурга на заседании ЗакСа 15 июля выбрали судью городского Уставного суда Егора Бушева. Как следует из трансляции на сайте парламента Петербурга, "за" Бушева выступили 38 депутатов.

Отмечается, что другие кандидаты на место аудитора, советник главы КСП Александр Козлов и адвокат Игорь Бондарев, вообще не получили поддержки парламентариев. Бушев пообещал честно и добросовестно работать на посту, а депутаты досрочно прекратили его полномочия как судьи, имея в распоряжении личное заявление об отставке.

Необходимость выбора аудитора появилась 23 июня после того, как Константина Желудкова избрали на пост главы КС.

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Фото: zakon.ru