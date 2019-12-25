В ЗакСе новым главой КСП избран Константин Желудков

Во втором финальном туре при голосовании использовались бюллетени.

Новым главой Контрольно-Счетной Палаты в Петербурге по итогам голосования в Законодательном собрании стал Константин Желудков. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания городского парламента 23 июня. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров вручил рабочее удостоверение новому председателю палаты. Спикер также выразил благодарность бывшему главе КСП Вадиму Лопатникову за добросовестный многолетний труд.

Напомним, ранее по итогам первого тура в финал вышли аудиторы Юрий Шутов и Константин Желудков.

Помимо финалистов в выборах участвовал также Александр Томов, глава администрации МО "Петровский", однако за него проголосовало минимальное количество людей: 2 "за" и 2 "против". Желудков получил 41 голос "за" и 3 "против", а Шутов – 29 и 4 соответственно. Во втором и финальном туре при голосовании использовались бюллетени.

Фото: Piter.tv