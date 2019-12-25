В ЗакСе выбирают из двух аудиторов на должность главы КСП

Во второй тур прошли Константин Желудков и Юрий Шутов.

В петербургском Законодательном Собрании 23 июня прошел первый тур выборов главы Контрольно-счетной палаты города. По его итогам, как следует из трансляции заседания на сайте парламента, прошли аудиторы Юрий Шутов и Константин Желудков.

Помимо финалистов в выборах участвовал также Александр Томов, глава администрации МО "Петровский", однако за него проголосовало минимальное количество людей: 2 "за" и 2 "против". Желудков получил 41 голос "за" и 3 "против", а Шутов – 29 и 4 соответственно. Второй финальный тур состоится в ЗакСе после небольшого перерыва, при голосовании будут использовать бюллетени.

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Фото: Piter.TV