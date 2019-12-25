Членов УИК города тестируют на коронавирус

На месте собралась живая очередь.

В пятницу, 19 июня, члены участковых избирательных комиссий (УИК) Центрального района города сдают тесты на коронавирус в районной администрации, сообщили в издании ЗаКС.ру со ссылкой на источник.

Собрание участкового избиркома состоялось накануне, там всем участникам сообщили о необходимости сдать тест. Для каждого УИК было выделено время, на каждую комиссию – 5 минут. Однако на месте собралась живая очередь. Само тестирование занимает пару минут. Член комиссии отметил, что в кабинет запускали по два человека. Сколько всего людей сдало тест, неизвестно. Результаты обещали выдать через три дня, за ними нужно будет обратиться к председателю УИК.

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Фото: Piter.TV