"Татнефть" стала владельцем завода Nokian Tyres в Ленобласти

Кроме того, компания приобрела 100% уставного каптала «Хакка Инвест». Организация отвечает за аренду и управление недвижимым имуществом предприятия.

Нефтяная компания "Татнефть" выкупила 100% уставного капитала финского предприятия по производству шин Nokian Tyres во Всеволожске. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные ЕГРЮЛ от 24 марта.

Кроме того, компания приобрела 100% уставного каптала "Хакка Инвест". Организация отвечает за аренду и управление недвижимым имуществом предприятия.

Напомним, что информация о будущей сделке появилась ещё в середине марта. Всего Nokian Tyres проработал в РФ с 2005 по июнь 2022 г.г. Доля продаж концерна на российском и азиатском рынках составляла примерно 20%.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский морской терминал "Бронка" выкупила компания из Москвы.

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