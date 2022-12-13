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Петербургский морской терминал "Бронка" выкупила компания из Москвы
Сегодня, 8:02
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Петербургский морской терминал "Бронка" выкупила компания из Москвы

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Стоимость объекта оценили в 10,9 млрд рублей.

Морской терминал "Бронка" в Северной столице был продан московскому ООО "НКК-Логистик". Распоряжение о сделке, заключённой 18 марта, опубликовано на портале правовой информации.

Стоимость объекта составила 10,9 млрд рублей. До апреля планируется заключить с новым владельцем договор купли-продажи доли компании-оператора "Феникс".

Терминал и весь его уставной капитал передадут москвичам после проведения полной оплаты и поступления всей суммы в государственный  бюджет.

Ранее мы сообщили о том, что Балтийский завод выиграл дело об укорачивании новых атомоходов.

Фото:  port-bronka.ru

Теги: бизнес, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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