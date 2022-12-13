Nokian Tyres продает завод шин во Всеволожске нефтяной компании из Татарстана

По оценке экспертов, перехват контроля над предприятием позитивно отразится на российской экономике.

Покупка российских активов финской компании по производству шин Nokian Tyres татарской организацией "Татнефть" была одобрена на федеральном уровне. О сделке рассказало издание Spb.aif.ru.

Теперь завод во Всеволожске перешёл под контроль нефтяной компании из Татарстана. Предприятие было открыто в начале 2005 года и успело стать крупнейшим заводом по производству шин в РФ с мощностью около 17 млн шин в год, что составляет примерно 40% от потребностей российского рынка. При этом, внутри страны сбывалось только 20% продукции, а остальные шины поступали на рынок ЕС.

По мнению кандидата экономических наук, доцента НИУ ВШЭ в Петербурге Ивана Котлярова, перехват контроля над заводом Nokian Tyres позитивно отразится на российской экономике. Сделка поможет сохранить рабочие места, налоговые отчисления и т.д. Кроме того, будут основаны новые технологии производства.

Другое дело, что надо понимать − прежние объемы производства сохранить скорее всего не получится. Львиная доля продукции шла на экспорт, прежде всего в Евросоюз, и перенаправить все эти объемы на внутренний рынок будет сложно. Скорее всего, часть производственных линий все-таки придется законсервировать. Но в любом случае, это наиболее оптимальный вариант развития ситуации из тех, что были возможны, - считает Иван Котляров, кандидат экономических наук, доцент НИУ ВШЭ в Петербурге

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