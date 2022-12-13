Александр Розенбаум отменил концерт после госпитализации

Музыканта доставили в больницу после выступления в Красноярске. У него удалили тромб.

В понедельник, 13 марта, петербургский бард Александр Розенбаум был госпитализирован в Красноярске после выступления в одной из исправительных колоний и концерта в "Гранд Холле Сибирь". Подробности сообщает издание Spb.aif.ru.

Музыкант сам обратился к медикам с болью в ноге. У пациента был обнаружен тромб, поэтому врачи приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно.

Розенбаум находится в стационаре сосудистой хирургии городской больницы. 14 марта артист вышел на связь с поклонниками и сообщил о вынужденном переносе концерта в Братске на своей странице ВКонтакте.

Дорогие друзья, все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье! Александр Розенбаум, музыкант

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю