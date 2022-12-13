Александр Розенбаум отменил концерт после госпитализации

В понедельник, 13 марта, петербургский бард Александр Розенбаум был госпитализирован в Красноярске после выступления в одной из исправительных колоний и концерта в "Гранд Холле Сибирь". Подробности сообщает издание Spb.aif.ru.
Музыкант сам обратился к медикам с болью в ноге. У пациента был обнаружен тромб, поэтому врачи приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно.
Розенбаум находится в стационаре сосудистой хирургии городской больницы. 14 марта артист вышел на связь с поклонниками и сообщил о вынужденном переносе концерта в Братске на своей странице ВКонтакте.
Дорогие друзья, все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье!
Александр Розенбаум, музыкант
Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю
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