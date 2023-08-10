Новый трейлер Genshin Impact посвятили иллюзионистке Лини

Релиз проекта намечен на 16 августа.

Создатели компьютерной игры Genshin Impact представили в социальных сетях красочный постановочный трейлер, посвящённый иллюзионистке по имени Лини. Речь идет о персонаже, атаки которого напоминают игрокам и своим противникам волшебство. Призвание героя - это бросать вызов рамкам воображения. В частности, девушка способна показывать сияние лунного света в руках. Девушка появится в обновлении 4.0 вместе с двумя другими новыми героями — Линетт и Фремине. Также важным нововведением апдейта проекта станет регион Фонтейн, вокруг этой территории будет построена новая механика погружения под воду для подводных исследований. Официальный выход обновления в свет состоится 16 августа.

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Фото и видео: YouTube / Genshin Impact