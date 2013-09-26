Геймерам доступна демо-версия игры.

Новый трейлер Expeditions: Rome посвятили боевой системе. Разработчики пошаговой компьютерной стратегии опубликовали ролик, в котором показали потенциальным клиентам вводную тренировку и инструктаж от центуриона. Известно, что геймеры получат возможность стать командиром легиона "Виктрикс". Они будут сражаться против врагов Римской республики. В видео рассказывается о том, как следует применять оружие и экипировку, раскрываются тонкости поединков. Создатели продемонстрировали такие элементы снаряжения как гладиус, скутум и римский пилум.

Также пользователям доступно четырёхчасовое демо Expeditions: Rome. После официального релиза игры заработанный прогресс можно будет перенести в полную версию проекта. Выход в Steam намечен на 20 января 2022 года. Разработчики создатели для игроков порядка 40 часов сюжетной кампании, которая проходит на территории Греции, Галлии и Северной Африки.

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