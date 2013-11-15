Blizzard показали новые геймплейные кадры из Diablo IV

Разработчики рассказали об улучшениях игры.

В новом отчете специалисты Blizzard показали геймплейные кадры из Diablo IV. Компания-разработчик опубликовала декабрьский отчет по проекту. Студия выпускает их каждый квартал. В видео создатели игры раскрывают подробности о ходе работы над новой номерной частью серии. На этот раз фанаты увидели новый взгляд разработчиков на навыки персонажей. Известно, что легендарные и уникальные предметы останутся важной частью экипировки. Однако их ключевые свойства будут проявляться для различных ячеек.

Настройка билда станет более тонкой. Там появятся свойства,которые увеличивают уровень умения, глифы и таблица совершенствования. В компании Blizzard объяснили, что сейчас тщательно продумывают систему визуальных эффектов умений для разных классов персонажей. Каждый из них имеет свою уникальную особенность, которую геймдизайнеры подчеркнут и за счет анимированных действий. Вооружение, усиленное за счет игровых свойств персонажа, также будет по-разному действовать на противников.

Напомним, что официальный релиз Diablo IV не состоится раньше 2022 года. Точная дата выхода игры неизвестна.

Ubisoft анонсировала ремейк игры Splinter Cell.

Фото и видео: YouTube / GameSpot