Новый спикер парламента Чехии Окамура распорядился снять со здания флаг Украины

Томио Окамура представляет партию, которая ранее критиковала помощь Украине.

Новый спикер чешского парламента Томио Окамура в первый же день на занимаемой должности распорядился снять со здания местного законодательного органа в Праге украинский флаг. Соответствующие кадры опубликовали местные политические Telegram-каналы. Известно, что депутат требует от властей пересмотреть разрешение для украинских беженцев проживать на территории европейской страны.

Напомним, после победы на выборах в Чехии оппозиционная партия ANO сформировала свое национальное правительство. На данный момент Томио Окамура возглавляет одну из партий правящей коалиции "Свобода и прямая демократия". Все три движения блока ранее критиковали поддержку киевского режима. Глава ANO Андрей Бабиш упоминал, что не будет тратить бюджетные средства на отправку вооружения для ВСУ. Относительно вопроса нахождения украинских беженцев, проживающих в Чехии, Андрей Бабиш говорил, что после окончания специальной военной операции эти лица "должны вернуться домой". Хотя впоследствии иностранный политик заметил, что "нам украинцы нужны".

В Чехии ожидается отставка кабмина.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт