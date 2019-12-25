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Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов
Сегодня, 8:01
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lesjasap

Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов

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У каждого пятого зараженного в Испании и Италии появляется сыпь на пальцах ног.

Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов. Об этом сообщили журналисты из Metro со ссылкой на испанских и итальянских медиков. По данным врачей, у пациентов появляется еще один признак заражения инфекцией - сыпь на ногах. Такой симптом зафиксирован у каждого пятого человека, поступившего  с COVID-19.

Специалисты рассказали, что чаще всего проблемы с кожей из-за заражения наблюдаются у детей и подростков. Сыпь напоминает медикам ту, которая обычно сопровождает оспу или корь. При этом на пальцах ног возникают покраснения, которые впоследствии заживают без следов.

Эксперты призвали в случае обнаружения подобной сыпи на ногах самоизолироваться. При наличии только этого симптома они не рекомендуют обращаться в медицинские центры, однако за признаками высыпания и и состоянием здоровья стоит внимательно следить.

Назван признак коронавируса, который появляется до кашля и лихорадки.

Теги: коронавирус, симптомы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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