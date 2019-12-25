Важно обратить внимание на потерю обоняния.

Назван признак коронавируса, который появляется до кашля и лихорадки. Американские учёные выяснили, что отличитьCOVID-19 от простуды можно по наличию насморка. Такие выводы приводятся в исследовании Eurekalert.

По мнению учёных, основной признак коронавируса на ранних стадиях — это потеря обоняния при свободных носовых пазухах. Они подчёркивают, что при коронавирусе не может быть заложенности носа или образования слизи, что характерно для простуды. Это также позволяет различать коронавирусную инфекцию и сезонную аллергию.

Исследователи отмечают, что если у пациента пропало обоняние и наблюдаются другие симптомы COVID-19, то его нужно немедленно изолировать и сделать тест на коронавирус.

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