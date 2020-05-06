Сериал "Досье Фьюри" раскроет главные секреты киновселенной Marvel

Сюжет ликвидирует пробелы в биографиях самых известных героев и злодеев.

15 мая на стриминговом сервисе Disney+ выйдет первый эпизод нового сериала Marvel "Досье Фьюри". Сюжет раскроет главные секреты киновселенной и ликвидирует пробелы в биографиях самых известных героев и злодеев.

Новый сериал предоставит зрителям доступ к суперсекретным данным организации "Щ.И.Т.". Каждая из историй будет рассказана лично директором организации Ником Фьюри. Сам сериал будет представлять собой микс из классической анимации и анимированных комиксов.

В "Досье Фьюри" будут фигурировать такие персонажи, как Тор, Железный Человек, Капитан Америка, Человек-паук и многие другие. Ника Фьюри озвучит американский актер Чи Макбрайд, подаривший свой голос этому персонажу в других анимационных сериалах Marvel. Сколько именно серий будет показано в рамках первого сезона, пока неизвестно.

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Видео: YouTube / ComicsAlliance