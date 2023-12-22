Новый ролик Final Fantasy 7: Rebirth посвятили битвам и катсценам

Релиз игры намечен на 29 февраля.

Square Enix выпустила в социальных сетях свежий трейлер второй части ремейка Final Fantasy VII с подзаголовком Rebirth. Ролик Destined for Rebirth показывает пользователям главных персонажей главы, включая Клауда, Тифу, Баррета, а также Сефирота, главного антагониста классической версии проекта. В кадре презентованы некоторые важные элементы игрового процесса, катсцены и сражения с боссами, элементы перемещений по открытому миру. Дополнительно создатели разместили скриншоты будущей компьютерой игры.

Напомним, что Final Fantasy VII Rebirth выходит в свет 29 февраля 2024 года на консоли PlayStation 5. На прохождение её основного сюжета у игрока может уйти около 40 часов.



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Фото и видео: YouTube / FINAL FANTASY