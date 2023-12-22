Netflix показал трейлер сериала "Суперсекс" о жизни порнозвезды Рокко Сиффреди

Премьера шоу намечена на 6 марта.

Американский стриминговый сервис Netflix представил в социальных сетях трейлер сериала "Суперсекс" (Supersex), который посвящён жизни мировой порнозвезды Рокко Сиффреди. На счету актера - свыше полутора тысячи фильмов для взрослых. Официальная премьера шоу состоится 6 марта 2024 года. Авторы запланировали выпустить семь эпизодов. Главную роль в проекте исполнит Алессандро Борги. Постановкой занимаются Маттео Ровере ("Ромул"), Франческо Карроззини ("Висящее солнце") и Франческа Маззолени ("Пунтасакра"). Создателем и сценаристом сериала выступил известный итальянский сценарист Франческа Маньери.

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Фото и видео: YouTube / Netflix