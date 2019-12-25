Новый президент Эстонии раскритиковал идею отказаться от русского языка в школах. В интервью для местного государственного телеканала ERR. Алар Карис заявил, что отказ от преподавания на русском языке в эстонии невозможен. Политик также выступил с критикой инициативы обеспечить бесплатным высшим образованием только эстоноязычные программы. Спикер заметил, что такое предложение пахнет дискриминацией.
Я не верю в то, что в русскоязычном классе с русскоязычной же учительницей с завтрашнего, образно говоря, дня все стало бы преподаваться на эстонском.
Алар Карис, президент Эстонии
Глава государства напомнил журналистам, что языковой вопрос все еще считается весомым фактором в расколе эстонского общества. Он надеется привести народ к формированию единой системы ценностей и дать понять, что знание эстонского языка открывает для людей много возможностей.
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Фото: Pixabay.com
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