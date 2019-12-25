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Новый президент Эстонии раскритиковал идею отказаться от русского языка в школах
Сегодня, 15:00
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Новый президент Эстонии раскритиковал идею отказаться от русского языка в школах

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Алар Карис напомнил о расколе в обществе из-за языка.

Новый президент Эстонии раскритиковал идею отказаться от русского языка в школах. В интервью для местного государственного телеканала ERR. Алар Карис заявил, что отказ от преподавания на русском языке в эстонии невозможен. Политик также выступил с критикой инициативы обеспечить бесплатным высшим образованием только эстоноязычные программы. Спикер заметил, что такое предложение пахнет дискриминацией.

Я не верю в то, что в русскоязычном классе с русскоязычной же учительницей с завтрашнего, образно говоря, дня все стало бы преподаваться на эстонском.

Алар Карис, президент Эстонии

Глава государства напомнил журналистам, что языковой вопрос все еще считается весомым фактором в расколе эстонского общества. Он надеется привести народ к формированию единой системы ценностей и дать понять, что знание эстонского языка открывает для людей много возможностей.

Глава украинского МИД назвал обидным заявление Керсти Кальюлайд о вступлении Украины в ЕС.

Фото: Pixabay.com

Теги: алар карис, русский язык, эстония
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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