Новый пресс-секретарь Белого дома не смогла ответить на вопрос об инфляции

Американцы считают, что она пока "не так убедительно врет", как ее предшественница.

Нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер подвергли критике. Об этом сообщает "РИА Новости".

На последнем брифинге она не смогла ответить на вопрос об инфляции в США. В ответ Жан-Пьер заявила, что это связано с "повышением цен Путина".

Американцы в социальных сетях считают, что новый представитель Белого дома пока "не так убедительно врет", как ее предшественница Джен Псаки. Они также выразили недовольство тем, что Вашингтон продолжает обвинять президента России в своих бедах.

Ранее мы сообщали, что в США не видят признаков оказания Китаем помощи России на Украине.

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