Сигэру Исиба не собирается отказываться от санкций против России.

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба сделал обещание сохранить политику санкционного давления в отношении России и продолжать помогать киевскому режиму. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в рамках выступления перед местными парламентариями в программной речи. Трансляция мероприятия велась на сайте нижней палаты законодательного органа. Дополнительно спикер рассказал о неизменности курса властей Токио, направленного на "решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Москвой".

Мы и впредь будем усиленно продвигать санкции против России, помощь Украине. Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Сигэру Исиба, премьер-министр Японии

В Японии намерены сохранить курс на заключение мирного договора с РФ.

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