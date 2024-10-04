В Японии намерены сохранить курс на заключение мирного договора с РФ

Сигэру Исиба снова рассказал о "территориальном споре".

Японский кабинет министров сохраняет курс на "решение территориальной проблемы и заключение мирного договора" с Москвой, несмотря на современные сложности, фиксирующиеся в двусторонних отношениях. Соответствующее заявление сделал новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба в рамках выступления перед местными парламентариями в программной речи. Трансляция мероприятия велась на сайте нижней палаты законодательного органа. Иностранный политик заметил, что говорит о том же, о чем вел речь его предшественник Фумио Кисида на занимаемой должности.

Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Сигэру Исиба, премьер-министр Японии

Напомним, что Москва и Токио с середины XX века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по результатам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к заключению документа остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. После окончания войны вся территория архипелага была включена в состав Советского Союза. Несмотря на это Япония все еще оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. Внешнеполитическое ведомство России неоднократно подчеркивало, что российский суверенитет над этими землями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит никакому сомнению.

Глава МИД Японии не стал комментировать идею премьера о ядерном оружии США в регионе.

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