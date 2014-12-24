Глава МИД Японии не стал комментировать идею премьера о ядерном оружии США в регионе

Такэси Ивая указал на отсутствие планов по изменению трех неядерных принципов.

Глава японского министерства по иностранным делам не стал комментировать идею премьер-министра страны Сигэру Исибы о размещении американского ядерного оружия. Также власти в Токио не планируют пересматривать "три неядерных принципа" и не поднимают вопрос о "совместном обладании". Соответствующее заявление сделал Такэси Ивая на пресс-конференции с местными журналистами. Известно, что иностранный чиновник получил назначение на должность лишь вчера, 1 октября, при смене правительства. Он решил не оценивать обещания, которые глава кабмина озвучивал во время борьбы за пост лидера правящей Либерально-демократической партии.

Я бы хотел воздержаться от комментариев правительства относительно идей кандидатов в ходе выборов председателя. <...> Правительство уже давно заявляет, что твердо придерживается трех неядерных принципов и не собирается их пересматривать. Такэси Ивая, глава МИД Японии

Напомним, что японское правительство придерживается так называемых трех неядерных принципов - не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружиев страну. Пункты документа утверждены парламентом в 1971 году.

В японском аэропорту отменили все рейсы из-за взрыва.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA